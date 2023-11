Reaguje na słowa prezesa PiS o UE. "Nie ma dyskusji o tworzeniu superpaństwa"

Wiodąca rola Niemiec?

- Nie jest prawdą, że Unią Europejską rządzi jedno państwo, czyli Niemcy. Prawdą jest, że Niemcy mają sporo do powiedzenia i z głosem Niemiec wszyscy się liczą. Możemy uzgadniać różne rzeczy z Niemcami, nie żeby się podporządkować, ale żeby zrozumiały nasz punkt widzenia. Tak jak Francja, Włochy i Hiszpania mogą zrozumieć nasz punkt widzenia. Możemy budować koalicje. To jest trudniejsze, będąc indywidualnym państwem na mapie świata. W naszej sytuacji to droga donikąd, bo samodzielnie jesteśmy słabsi. Twarda walka o polski punkt widzenia (...) to większy plus niż minus, choć jest to trudne - stwierdziła.