Kiepskie show z nowym prowadzącym [OPINIA]

Szkopuł w tym, że wiernopoddańcza postawa prezentowana przez marszałka Sejmu na sejmowej sali to najgorsza możliwa recenzja. Do czego zaś to prowadzi, widzieliśmy przy niezgodnym z prawem ogłaszaniem reasumpcji głosowania czy powoływaniu się na opinie prawników, by przekonać do swoich racji, podczas gdy sami autorzy opinii zaprzeczali interpretacjom marszałek Witek.