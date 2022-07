Raport ISW: Putin może zagrozić bronią jądrową, aby powstrzymać kontrofensywę

"Istnieje ryzyko, że Putin nielegalnie włączy okupowane obszary Ukrainy do Rosji, a następnie będzie groził bronią jądrową w 'obronie rosyjskiego terytorium'. Może to oznaczać, że Ukraina ma coraz mniej czasu, by odbić te ziemie" - ocenił amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).