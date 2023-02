Ranni niemieccy żołnierze. Niespodziewany incydent w trakcie ćwiczeń

- Dla mnie kluczowym jest to, że musimy zamówić nowe czołgi nie w ciągu roku, ale możliwie szybko, aby produkcja mogła się rozpocząć (...). Skąd na to pieniądze? Pozwólcie, że ujmę to tak od niechcenia: szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Bardzo ważne jest, abyśmy mogli je szybko dostarczyć – powiedział w środę dziennikarzom Boris Pistorius.