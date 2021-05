Raman Pratasiewicz torturowany? Niepokojące doniesienia z Białorusi

Białoruś. Pratasiewicz jest "wrogiem numer jeden"

Aleksiej Dzikawicki podkreśla, że osoby takie Pratasiewicz są znienawidzone przez reżim Łukaszenki. - On jest dla tej, jak to nazywam, junty wrogiem numer jeden. Jest jedną z najbardziej znienawidzonych przez reżim osób, bo to on założył na telegramie kanał Nexta, a rewolucji, która ma miejsce na Białorusi mówi się, że jest "rewolucją telegramu" - zaznacza.