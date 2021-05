Rakiety spadają na Izrael. Polka ma schron w pokoju córki

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski była Karolina Van Ede-Tzenvirt, która mieszka w Jerozolimie. Kobieta przekazała, że w tej chwili jest bezpieczna. Opowiedziała także o aktualnej sytuacji w Izraelu. - Mieszkam w Jerozolimie. Tutaj gorąco było przedwczoraj (wtorek - przyp. red.) i to też nie można powiedzieć, że było tak, jak w Tel Awiwie - dodała Polka. Gość WP przekazała, że mieszka w nowoczesnym budownictwie i ma w domu schron. - Gdy coś się dzieje, to biegniemy do pokoju mojej córki i zamykamy się - wyjaśniła Karolina Van Ede-Tzenvirt i przekazała, że takie schrony są normą w budownictwie izraelskim. - Przedwczoraj (wtorek - przyp. red.) pojechałam na uroczystość rodziną do Tel Awiwu. Pojechałam pod deszcz rakiet. To było dla mnie zupełnie nowe w Izraelu, mimo że mieszkam tu już 20 lat - powiedziała rozmówczyni Mateusza Ratajczaka. - Rakiet latających nad moją głową nigdy nie widziałam - zaznaczyła Polka mieszkająca w Izraelu.

