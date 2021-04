Rafał Trzaskowski czy Borys Budka? Radosław Sikorski wybrał z uśmiechem

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Radosław Sikorski. Europoseł przekazał, że w Koalicji Obywatelskiej widzi liderów, którzy mogliby pociągnąć partię do zwycięstwa. Byłego szefa obrony zapytano o to, czy liderem według niego jest Borys Budka czy Rafał Trzaskowski. - Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej jest Borys Budka - powiedział gość WP i dodał, że prezydent Warszawy nie podważa tej decyzji. - Borys Budka buduje system sekretariatów. Ja prowadzę sekretariat ds. zagranicznych Platformy Obywatelskiej. Regularnie się spotykamy, ustalamy nasze stanowiska. Także ws. Funduszu Odbudowy - powiedział polityk. - Kolejną kwestią będzie wzrost napięcia wokół Ukrainy i konferencja dotycząca przyszłości Europy - zaznaczył Radosław Sikorski i dodał, że dla jego partii to bardzo ważna kwestia.

