Radykalny odwet Izraela? "Nie można wykluczyć takiego uderzenia"

- O ile premier Benjamin Netanjahu chciałby włączyć Waszyngton do tej wojny, o tyle po drugiej stronie takiej woli, by angażować się i rozkręcać globalny konflikt na Bliskim Wschodzie, nie ma. Nie sądzę więc, żeby była zgoda na tego typu odwet, bo to oznaczałoby otwarcie "wrót piekieł". I spotkałoby się ze zdecydowanie mocniejszym uderzeniem odwetowym ze strony Iranu. To Izrael zawsze odpowiada mocniej, ale pewnych czerwonych linii nie przekroczy – uważa były szef jednostki specjalnej GROM.