Rąbał drewno, teraz zbiera ziemniaki. Teledysk z udziałem "prezesa"

Biełsat dodaje, że uprawy kartofli na Białoruski przeżywają kryzys. "Jeszcze we wrześniu zapowiadano, że w tym roku zostanie zebrane 934 tys. ton ziemniaków. Udało się o wiele mniej, 789,9 tysięcy ton. I mimo że Ministerstwo Rolnictwa zapowiadało wyższy o 6 procent niż w zeszłym roku urodzaj, to jest on o niemal 10 procent mniejszy. W dodatku spada konsekwentnie od 4 lat. Jeśli porównać tegoroczne dane i te z 2019 roku to jest on o 28 procent mniejszy" - wynika z opublikowanych danych.