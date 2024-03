Putin znów prezydentem. "Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby iść za ciosem"

- Uważam, że można by o tym spokojnie zacząć mówić. Podkreślam, że mówienie, a robienie to nie jest to samo. Jeżeli tak dalej pójdzie, to my musimy mieć adekwatne środki. Jeżeli nie będziemy silni, to Putin będzie oceniał, że jesteśmy słabi, czyli on może sobie działać jak chce - dodaje płk Matysiak.