Koronacja cara. Rosja szykuje się do kolejnego starcia

Jego zdaniem "wszechwładza" Władimira Putina może go doprowadzić do problemów. - To zorganizowane, miażdżące zwycięstwo może go uśpić. Utwierdzi go w przekonaniu o swojej mocy. A wiemy, że pycha kroczy przed upadkiem - wskazuje. Jednocześnie zastrzega, że w otoczeniu prezydenta Rosji nie ma realnych konkurentów.