"Południe przeciwko Putinowi". Gigantyczne kolejki przed lokalami

"Putin to morderca", "Żadnej wojny", "Wolność Rosji", "Pokój na Ukrainie", "Nawalny" - to tylko kilka haseł, które widnieją na kartach do głosowania wrzucanych do urn. Rosjanie piszą także dziesiątki wyzwisk pod adresem Władimira Putina, który dziś ogłosi się rosyjskim prezydentem.