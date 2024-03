Putin triumfuje. Reakcje na pierwsze wyniki rosyjskich wyborów

"Dziękuję bardzo, wspaniali, najlepsi ludzie, którzy dzisiaj od godziny 12 w południe stali obok siebie w kolejce do lokalu wyborczego przez całe 6 godzin. Dziękuję za przybycie - płacz, śmiech. Dziękuję za nieustanne wołanie 'Julia, jesteśmy z Tobą' i 'Nawalny' oraz powtarzanie, że przywróciłam Wam nadzieję. W rzeczywistości jest oczywiście odwrotnie, to nie ja, ale Wy dajecie mi nadzieję, że wszystko nie poszło na marne, że nadal będziemy walczyć. Dziękuję Wam wszystkim, którzy przybyliście do wszystkich miast na całym świecie. Jesteście moim wsparciem. Kocham Was wszystkich bardzo mocno" - napisała na platformie X Nawalna.