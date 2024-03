Niespodziewany ruch Putina. Zachował się tak pierwszy raz w wyborach

W Rosji trwają trzydniowe wybory prezydenckie. Ponad 113 mln kart do głosowania trafiło już do 94 tys. lokali wyborczych. Nie obyło się bez licznych incydentów. Moskale czekali także, jak do urny pójdzie ich obecny przywódca Władimir Putin. Ten jednak zaskoczył wszystkich.