Jak zauważono, decyzja o jej wzmocnieniu nastąpiła po nieudanym buncie najemniczej Grupy Wagnera w czerwcu tego roku. Pomimo twierdzenia Zołotowa, że jego siły działały "doskonale" podczas buntu, nie ma dowodów na to, że Rosgwardia przeprowadziła jakąkolwiek skuteczną akcję przeciwko Grupie Wagnera, choć był to dokładnie taki rodzaj zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego, do którego stłumienia została zaprojektowana.