Rosyjskie rakiety uderzyły w blok. Są zabici i ranni [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Poniedziałek to 530. dzień rosyjskiej inwazji. W poniedziałek wieczorem dwie rosyjskie rakiety uderzyły w blok mieszkalny w Pokrowsku w obwodzie donieckim. Jest wiele ofiar śmiertelnych i rannych. "Każdy, kto walczy o wolność Ukrainy, ratuje życie. Każdy na świecie, kto pomaga Ukrainie, pokona terrorystów razem z nami. Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za wszystko, co zrobiła w tej strasznej wojnie" - napisał w komentarzu po ataku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.