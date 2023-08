Zełenski ostrzega Rosjan. "Możecie stracić wszystkie okręty" [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Wtorek to 531. dzień rosyjskiej inwazji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł Rosję przed dalszymi próbami blokowania ukraińskiego wybrzeża i eksportu zbóż. - Nie mamy dużo broni, ale jeśli oni (Rosjanie – red.) będą nadal strzelać, to do końca wojny mogą stracić wszystkie okręty (…). Będzie to uczciwa obrona naszych możliwości – ostrzegł. Polityk nie rzuca słów na wiatr. W ubiegłym tygodniu ukraińskie siły specjalne poważnie uszkodziły dwa rosyjskie statki - tankowiec i okręt desantowy. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.