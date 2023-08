"Miarka się przebrała". Premier reaguje na słowa o "zwalczaniu PiS"

- Manfred Weber - niemiecki szef partii, do której należy Platforma Obywatelska, (...) nazwał nas swoimi wrogami. To kolejna taka wypowiedź. Dosyć tego - stwierdził premier. - Jeśli Niemcy otwarcie przyznają, że będą ingerować w wybory w Polsce, to niech staną z otwartą przyłbicą - zaapelował.