"Wyjątkowy kłamca". Morawiecki wściekł się i zaatakował Tuska

Pan Piotr zapytał szefa rządu o to, czy "Donald Tusk przekonał go do swojej wizji ochrony granicy w swoich ostatnich filmikach". Nawiązał tym samym do nagrań, w których lider Platformy Obywatelskiej atakował rząd PiS za liczbę wydawanych zezwoleń na pracę dla mieszkańców krajów Afryki i Azji.