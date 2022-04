Putin spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ. Lawina kłamstw

- Tak jak wiele państw świata, w tym nasi przeciwnicy na Zachodzie, zrobiło to w odniesieniu do Kosowa, tak my zrobiliśmy to samo w odniesieniu do republik Donbasu. Po tym, jak to zrobiliśmy, ich przywódcy zwrócili się do nas z prośbą o udzielenie im pomocy wojskowej w odniesieniu do państwa, które prowadzi przeciwko nim operacje wojskowe. I mieliśmy do tego prawo zgodnie z art. 51 rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych - pouczał sekretarza generalnego ONZ Putin.