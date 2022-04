Taką mają Wielkanoc w Mariupolu. Tu zmartwychwstanie ma dodatkowy wymiar

- Dzisiaj jest wielki dzień, a mimo to wróg nadal zrzuca bomby lotnicze, prowadzi ostrzał artylerii okrętowej, ostrzał z armat, nadciągają czołgi, piechota próbuje szturmować. Chcę, aby wszyscy w tym dniu myśleli o wartościach, czy to na froncie, w domu, czy w przesiedleniu. Chyba w 60. dniu wojny wszyscy zrozumieli, że dobra materialne są niczym w porównaniu do przytulania dzieci, rozmów z bliskimi, cieszenia się ciszą - mówi Azow.