300-metrowy grób. Rosjanie wydobywają ciała mieszkańców z ruin teatru w Mariupolu

Według obserwacji, jakimi podzielił się urzędnik z Mariupola, Rosjanie ładują worki ze zwłokami wydobytymi z gruzów na traktory i do ciężarówek. Przewożą je do strefy przemysłowej w rejonie Trasy Nikolskiej. "Stamtąd, gdy obiekt się zapełni, wywożą je do wsi Manhusz, gdzie zrzucają je do 300-metrowego okopu" - napisał Petro Andriuszczenko.