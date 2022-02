Putin ogłosił żądania. "To nie są warunki, to jest ultimatum"

We wtorek Władimir Putin przekazał listę kroków, które mogłyby pomóc "w normalizacji stosunków" z Ukrainą. - Wysunięte żądania są nie do przyjęcia dla Kijowa, niezależnie od tego, kto by w Kijowie rządził. Żaden kolejny ukraiński rząd nie mógłby spełnić takich oczekiwań Kremla. Rosjanie nie stawiają warunków, oni stawiają ultimatum - tłumaczy w rozmowie z WP Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.