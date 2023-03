Putin liczył na to jeszcze przed wojną. "Political fiction"

Według doniesień "The Sun" Władimir Putin miał wierzyć, że zajmie Ukrainę w 3 dni. Tajne dokumenty rosyjskich służb mają wskazywać, że Putin spodziewał się błyskawicznego rozbicia NATO oraz władzy nad krajami bałtyckimi i Polską. - Political fiction, ale kalkulowane przez Kreml. To nic nowego - komentowała w programie "Newsroom WP" dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Chciałabym podkreślić, że "The Sun" nie jest najbardziej wiarygodnym źródłem informacji, ale przeciek prasy bulwarowej powinien powodować, że trzymamy pewien dystans do informacji. Co nie oznacza, że z tymi sugestiami nie spotykaliśmy się w pierwszych dniach wojny, czy jeszcze przed inwazją rosyjską. To, co opublikował "The Sun" powołując się na źródła w FSB i kanał "Wind of change", to zbiór różnych sugestii i pomysłów Władimira Putina i jego ludzi z pierwszych tygodni wojny. Wtedy mówiono, że spodziewał się błyskawicznego zwycięstwa i rozbicia NATO. Te przecieki i ten raport nie są niczym odkrywczym. Nie wiadomo czy jest to wiarygodne - dodała.