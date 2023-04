Putin liczy na Trumpa. Ekspert mówi o wojnie

Donald Trump usłyszał zarzuty prokuratorskie. - Władimir Putin może grać na to, żeby wyczekiwać wyborów prezydenckich w USA, nieważne jak się rozstrzygną. Donald Trump ma coraz wyższe szanse na start z Partii Republikańskiej. Ich wypowiedzi nie są sprzyjające dla Ukrainy - mówił w programie "Newsroom WP" Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. - Trump mówił, że zakończyłby wojnę w jeden dzień i oddałby Putinowi część Ukrainy. Pewne decyzje Donalda Trumpa z okresu jego prezydentury, jak np. wzmocnienie obecności NATO na wschodniej flance, to nie są jego decyzje. Jego decyzją była zapowiedź wycofania 12 tys. żołnierzy z Niemiec, co Pentagon wstrzymywał, a Biden tę decyzję cofnął. Doradców racjonalnych przy Donaldzie Trumpie jest obecnie bardzo mało. Patrząc na prezydenturę Joe Bidena, mam duże obawy (odnośnie ewentualnej ponownej prezydentury Trumpa - red.). Obrona Ukrainy to interes amerykański i szersza wojna z Rosją i Chinami. Trzeba to pokazywać w szerszym kontekście - dodał.