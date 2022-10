"Putin dał władzę Kaczyńskiemu". Fala komentarzy po publikacji "Newsweeka"

Jak zeznał Marcin W., Falenta prosił, by zorganizował mu spotkanie z Rosjanami. Miał spytać, "czy są zainteresowani nagraniami różnych ważnych osób". Do spotkania w Kemerowie miało dojść w maju 2014 roku. "Była zorganizowana kolacja i później impreza przeniosła się do sauny i trwała z udziałem prostytutek. W pewnym momencie Prokudin poprosił Marka Falentę, aby wyszli z przedstawicielem ich służb. Nie było ich około godziny, gdzie poszli, nie wiem. Marek Falenta w hotelu powiedział mi, że dogadał się z Ruskimi. Jak go spytałem, za ile i co im sprzedał, powiedział, że sprzedał im wszystko, a za ile, to mi nie powie" - miał zeznać Marcin W.