Putin chciał nowego porządku i go dostał. Dla Rosji wygląda upiornie

Niestety, w kolejnych miesiącach okazało się, że niemieckie przebudzenie było co najmniej niepełne. Berlin pomagał Ukrainie znacznie poniżej swoich możliwości. W niemieckim społeczeństwie ciągle bardzo silnie brzmią głosy obwiniające o wojnę Ukrainę lub Zachód i nawołujące do negocjacji z Putinem, a nawet do powrotu do relacji sprzed lutego.