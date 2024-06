Pułapki w Bałtyku. Groźne zjawiska w morzu

Istnieją jednak zagrożenia związane z szukaniem ochłody w morzu, o których musimy wiedzieć. Jednym z nich jest upwelling. To zjawisko, kiedy przy brzegu pojawia się lodowata woda, która nierzadko ma temperaturę poniżej 10 st. C. Ratownicy WOPR są zobowiązani wywiesić czerwoną flagę kiedy temperatura spada już poniżej 14 st. C.