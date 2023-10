PSL straci posłów? Ekspert diagnozuje

Czy PiS ma szanse przejąć posłów z PSL-u? - Nie wiem czy to zdolność koalicyjna PiS-u, bardzo w nią wątpię. PiS atakuje PSL, bo miał on różne zdolności koalicyjne w swojej historii. Liderzy PSL-u jednoznacznie mówią po czyjej stronie jest rozstrzygnięcie kto będzie premierem. Co do tego jest absolutna zgoda. Nawet jeżeli jacyś ludzie z PSL-u mogą mieć swoje chcenia lub niechcecia, to PSL jednak jest także partią niezmiernie lojalną, gdy już dochodzi do rozstrzygnięć, a to jest ten okres - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Andrzej Rychard. - Trzecia Droga ma silniejszą pozycję negocjacyjną niż moglibyśmy myśleć 4-5 tygodni temu, co wynika z rezultatu wyborczego, który wypadł bardzo dobrze. Rezultat po części wynika ze stabilnego elektoratu Trzeciej Drogi a po jakiejś części może wynikać z głosowania taktycznego. Ile było głosów taktycznych a ile osób głosowało na Trzecią Drogę z powodów zasadniczych, to częściowo będziemy mogli się przekonać szacując tę grupę w badaniach. O ile wiem, socjologowie przygotowują się do takich badań. Dla Trzeciej Drogi wynika postulat, by nie występowało tam puszenie się, bo dobrze jest sprawdzić z czego się ta pozycja wzięła - dodał.

