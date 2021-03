Zamieszanie wokół raportu o spółce, która przynosi 2 mld zł strat

Profesor Piątek zamawia w firmie konsultingowej ECDP Audyt "Raport z analizy kierunkowej kosztów PGG". Dokument ma być oddany na początku marca, ale firma przyśpiesza prace i raport trafia do PGG 18 lutego. Pięć dni później współwłaściciel firmy Łukasz M. zostaje zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW, CBŚP i KAS. Do mediów trafia informacja, że chodzi o zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się m.in. praniem brudnych pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT .

Spółka PGG w tym samym dniu wysyła do firmy konsultingowej swoją odpowiedź na część prawną raportu. Polemika z częścią dotyczącą kosztów trafia do ECDP na początku marca. Firma po zatrzymaniu Łukasza M. jest już zdezorganizowana i nikt nie zajmuje się udzieleniem odpowiedzi PGG. Z początkiem marca Barbara Piątek przestaje pełnić funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej PGG i zostaje prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej .

Przygotowany przez ECDP raport stawia śmiałą tezę: Polska Grupa Górnicza jest firmą fundamentalnie zdrową i dochodową. Fakt, że przynosi kolosalne straty, wynika ze złego zarządzania firmą. - To gotowy materiał do prokuratury – twierdzi jeden z jego autorów.

Prokuratura zapowiada wniesienie zażalenia od tej decyzji. Według śledczych Łukasz M. to główna postać w aferze z pozorowanym handlem panelami fotowoltaicznymi. Pod koniec lutego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie zatrzymano do tej sprawy oprócz Łukasza M. osiem osób. Ich działania miały doprowadzić Skarb Państwa do strat, które szacuje się na 35 mln zł. Jest to wątek gigantycznej afery vatowskiej, w której zarzuty usłyszało już ponad 260 osób.