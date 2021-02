Właściciel dawnej Zatoki Sztuki w Sopocie wyszedł na wolność

Łukasz M. trafił do celi z dziewięcioma innymi osobami, które przez kilka dni były przesłuchwane. Trwały też przeszukania i posiedzenia aresztowane. Jak poinformowała prokuratura, aż siedmiu z dziesięciu zatrzymanych reprezentowało firmy biorące udział w nielegalnym procederze.

Prokuratura zarzuca im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzanie nienależnych zwrotów podatku VAT, popełnianie oszustw poprzez narażenie podatku na uszczuplenie oraz dokonanie tego rodzaju uszczuplenia, a także wystawianie w sposób nierzetelny faktur VAT poświadczających nieprawdę co do zaistnienia transakcji handlowych.

Trzech innych zatrzymanych miało nabyć prawa do budynków pozostałych po hucie o nazwie Jedność w Siemianowicach Śląskich za pieniądze z procederu. To zarzut wyprania co najmniej 3 mln zł.