Przewrót w europejskim kraju? Analityk o planach Rosji

Czy Rosja chce dokonać przewrotu w Mołdawii? Tak sugerują władze tego kraju. - Rosja postrzega Mołdawię jako część dawnego imperium radzieckiego i obecnie jako część ruskiego miru. Nie pogodziła się z tym, że Mołdawia może integrować się z Unią Europejską i wyjść z rosyjskiej strefy wpływów. Taki scenariusz jest przez Rosję rozpatrywany, ale czy obecnie był przygotowywany i na jakim etapie? Materiały zostały pozyskane przez ukraiński wywiad i przekazane stronie mołdawskiej przez prezydenta Zełenskiego. Pozostają tajne. Jesienią Rosja, wbrew kontaktowi, ograniczyła dostawy gazu do Mołdawii chcąc wywołać masowe protesty. Organizował je Ilan Szor, który jest nowym faworytem rosyjskim w Mołdawii. To polityk, który ukrywa się w Izraelu, bo w Mołdawii jest ścigany za wyprowadzenie miliarda dolarów. Jego partia legalnie istnieje i jest w parlamencie. On musiał wynajmować mieszkańców okolicznych miejscowości i dowozić autobusami do Kiszyniowa, bo nie uzyskał bezpośrednio istotnego poparcia. Ludzi trzeba było wynajmować - komentował Jakub Pieńkowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.