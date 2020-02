Przeszukania CBA. Małgorzata Kidawa-Błońska: "To wygląda jak wojna gangów"

W środę funkcjonariusze CBA dokonali przeszukania mieszkania Mariana Banasia i jego rodziny. Zatrzymany został także były agent biura, Tomasz Kaczmarek. Całą sytuację skomentowała Kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Polityk stwierdziła, że przypomina ona "wojnę gangów".

- Najpierw służby wchodzą do prezesa NIK-u, prezes NIK kontroluje służby. Tak naprawdę chaos, bałagan i naprawdę obywatele mogą przestać mieć zaufanie do instytucji w Polsce – stwierdziła kandydatka na prezydenta RP.

- To, co się dzieje w Polsce w ciągu ostatnich godzin, wygląda jak wojna gangów. Ktoś wziął odpowiedzialność za to, że te osoby pełnią te funkcje. Ktoś mianował i wybrał pana Banasia, pan prezydent ułaskawił pana Mariusza Kamińskiego . Mamy chaos i bałagan - oceniła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Andrzej Duda przedstawił sztab wyborczy

- Proszę o to, by nie było takich sytuacji jak w Pucku, czy takich sytuacji, jakie niestety miały miejsce ostatnio w Sejmie, żeby nie było obrażających gestów, obscenicznych, by nie było obrażających słów, by nie było obrażających zachowań – apelował Andrzej Duda podczas konferencji.