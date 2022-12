Przeszedł do ataku w TVN24. "A wy ile osób zwolniliście?"

W odpowiedzi Fogiel wyraził nadzieję, że jest to "pytanie przekorne". - Jestem pewien, że pan jako doświadczony dziennikarz dobrze wie, skąd to się wzięło. Jak powiem wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2009 rok, to pan w lot zrozumie, o co chodzi - wskazał polityk PiS.