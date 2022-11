Dla TVP podwyżki, dla Polaków inflacja. Nie ma chleba? Włączcie sobie media publiczne! [OPINIA]

Dyskusji nad poprawką nie było, a posłowie nawet nie czytali treści zmian, tylko odpowiedni numer. To oznacza, że oglądający transmisję obrad sejmowej komisji finansów, bez wglądu do dokumentów, nie mogli się nawet zorientować, że w czasie nadciągającego kryzysu ekonomicznego Prawo i Sprawiedliwość lekką ręką pompuje w media publiczne dodatkową kasę. To wszystko w dniu, kiedy Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że inflacja w listopadzie, choć odrobinę spadła, to wciąż jest wysoka i wynosi 17,4 proc.