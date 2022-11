Najnowszy sondaż. Rząd odrabia straty

Z badania wynika, że odsetek osób podzielających opinię, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, zbliżył się do poziomu z lipca tego roku. Aktualnie prawie co trzeci badany zgadza się z tym poglądem (32 proc., wzrost o 4 punkty procentowe), a udział osób będących przeciwnego zdania wynosi niespełna trzy piąte (59 proc., spadek o 3 punkty). Co dziesiąty ankietowany (10 proc.) nie ma opinii na ten temat (bez zmian).