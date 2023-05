Przeprosiny w "Szkle kontaktowym" po słowach Krzysztofa Daukszewicza

- Ja chcę przeprosić za te słowa Piotra Jaconia, całe środowisko LGBTQ+, ich rodziny, znajomych, przyjaciół. Przepraszam też pana Dominika Tarczyńskiego, który poczuł się, i słusznie, święcie oburzony. Szkoda, że do tego oburzenia nie dołączyli prezydent Duda, pan minister Czarnek i prezes Jarosław Kaczyński. Dlatego, że oni też powinni wiedzieć, że każde wykluczenie czy to dotyczy osób transpłciowych, nieheteronormatywnych, czy też osób z niepełnosprawnościami, czy też dzieci z in vitro, to jest coś bardzo złego. My to wiemy. Płynące prosto z serca słowo przepraszam - dodał Tomasz Sianecki.