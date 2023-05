Kompromitacja TVN? W TVP skompromitowali się jeszcze bardziej

Co stało się w "Szkle kontaktowym"? Wszystko zaczęło się, gdy pod koniec audycji w poniedziałek pojawił się Piotr Jacoń, by zapowiedzieć swój program "Dzień po dniu" emitowany zaraz po "Szkle". Krzysztof Daukszewicz, komentator "Szkła", gdy usłyszał o Jaconiu, zapytał: "A jakiej on jest dzisiaj płci?".