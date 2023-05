Biden na łopatkach, Trump triumfuje? Spokojnie, trzeba powstrzymać konie

Niestety, widać też, że liberalne media popełniają te same błędy co cztery czy osiem lat temu. Z jednej strony przedstawiają Trumpa jako zagrożenie dla demokracji, z drugiej dają mu platformę, bo to Trump przyciąga widownię – nawet jeśli w przypadku CNN w większości żywiącą do byłego prezydenta wyłącznie negatywne emocje.