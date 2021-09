Przemysław Radzik ściga częstochowskiego sędziego za stosowanie wyroków TSUE i EPTCz

Synakiewicz ze wsparciem sędziów Sądu Najwyższego

W poniedziałek 20 września Synakiewicz wrócił z urlopu i udał się do pracy. Nie został jednak do niej dopuszczony, ponieważ prezes Rafał Olszewski postanowił zastosować się do decyzji Zbigniewa Ziobry. Olszewskiego do zmiany postanowienia nie przekonali, towarzyszący Synakiewiczowi, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Piotr Prusinowski i sędzia Izby Pracy SN Bohdan Bieniek.