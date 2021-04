Przemysław Czarnek rzucił datę powrotu do szkół. "Jest to realne"

- Maj będzie miesiącem, w którym do nauki stacjonarnej wrócą wszyscy uczniowie - zapowiadał szef MEiN Przemysław Czarnek. Do tych słów w programie "Newsroom WP" odniosła się Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. - Jest to realne pod względem ułożenia pracy wewnątrzszkolnej. My jesteśmy już przygotowani. Boimy się jednak tego, że niezaszczepiona jest kadra administracyjna. Również nauczyciele są zaszczepieni tylko jedną dawką. (...) Boimy się tych rzeczy, ale wierzymy, że medycy i wirusolodzy podejmą słuszną decyzję - przekazała Kozakiewicz. - Organizacja pracy szkoły w systemie hybrydowym jest jak najbardziej możliwa. Tu jednak prośba, aby dać jak największą dozę swobody dyrektorom szkół. (...) Pozwólmy dyrektorom podejmować najlepsze decyzje dla danych placówek - zaapelowała dyrektorka jednej z warszawskich szkół.

