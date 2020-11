Przemysław Czarnek odpowiada na apele o dymisję. O zarzutach mówi: marksistowskie kłamstwa

Przemysław Czarnek do dymisji? Minister nauki i edukacji odpowiada

Przemysław Czarnek na antenie "Radia Warszawa" odniósł się do zarzutów, nazywając je "marksistowskimi kłamstwami". - Nigdy nikogo nie dehumanizowałem. Uwielbiam Ukrainę i Ukraińców, oczywiście nie banderowców. Mam znakomite stosunki z kościołem prawosławnym. Nie jestem żadnym mizoginem, do niedawna nawet nie wiedziałem, co to znaczy. Bojaźń i respekt odczuwam w stosunku do dwóch kobiet: Matki Bożej i mojej żony - broni się polityk.