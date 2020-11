Strajk kobiet. Przemysław Czarnek o zachowaniu młodzieży: Porażka systemu oświaty

Strajk kobiet. Przemysław Czarnek o młodzieży: "efekt błędów systemowych w oświacie"

Czarnek dodał, że jest to "efekt błędów systemowych w oświacie i szkolnictwie wyższym na przestrzeni tych ostatnich trzydziestu lat". - Musimy to sobie uzmysłowić, zrozumieć to, co się dzieje na ulicach, ponieważ nie chodzi tutaj o dziś i o to, co w najbliższych latach, ale o to, co będzie się działo w Polsce w najbliższych dziesięcioleciach - podkreślił.