Strajk kobiet. Rafał Trzaskowski napisał list do MEN. Przemysław Czarnek odpowiada

Prezydent Warszawy skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. W piśmie zaapelował do Ministerstwa Edukacji Narodowej o "zaprzestanie retoryki szantażu". - To kłamstwo, że będziemy pociągać do odpowiedzialności za branie udziału w protestach - odpowiada szef MEN.

Strajk kobiet. Przemysław Czarnek odpowiada Rafałowi Trzaskowskiemu (PAP, Fot: PAP/Wojciech Olkuśnik, Wojciech Olkuœnik)