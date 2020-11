Strajk Kobiet. Przemysław Czarnek odpowiada na zarzuty o zastraszanie

Strajk Kobiet. Czarnek: To nadzór pedagogiczny

Przemysław Czarnek w swoim tweecie zaprzecza, by miało miejsce jakiekolwiek zastraszenie i podkreśla, że kuratorzy wykonują swoje ustawowe obowiązki.

"Nadzór pedagogiczny wykonywany na podstawie Prawa oświatowego to nie zastraszanie, Szanowny Panie Prezesie ZNP, tylko realizacja ustawowych obowiązków przez Kuratorów Oświaty. Proszę zatem nie straszyć jakimś "zastraszaniem" i nie lękać się" - czytamy w tweecie Czarnka.

Strajk Kobiet. Kuratorzy sprawdzają szkoły

Wymiana zdań między Sławomirem Broniarzem i Przemysławem Czarnkiem to efekt działań kuratorów oświaty w reakcji na strajk kobiet. Kuratoria zostały poinstruowane przez MEN, by sprawdzić, czy prawdziwą jest informacja, że niektórzy nauczyciele namawiali młodzież do udziału w protestach.