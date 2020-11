Strajk Kobiet. Nauczyciele chcą dymisji Czarnka

Obywatelska Rada Pedagogiczna liczy ok. 80 tys. członków i powstała z połączenia oddolnych ruchów protestujących nauczycieli: Edukacja w Działaniu, My, Nauczyciele, NIE dla chaosu w szkole, Protest z Wykrzyknikiem.

W przygotowanej przez Radę deklaracji czytamy: "My, nauczyciele, nauczycielki i aktywiści działający w oddolnych grupach powstałych na fali sprzeciwu wobec reformy minister Anny Zalewskiej oraz podczas mobilizacji środowiska oświatowego przed strajkiem z wiosny 2019, łączymy się we wspólnym głosie poparcia dla żądań Ogólnopolskiego Strajku Kobiet".

Minister Czarnek do dymisji

Najważniejsze postulaty Obywatelskiej Rady Pedagogicznej to natychmiastowa dymisja ministra edukacji Przemysława Czarnka, wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej opartej na standardach WHO, wprowadzenie edukacji klimatycznej, wdrożenie w szkołach działań antydyskryminacyjnych oraz zaprzestanie nauczania religii w szkołach publicznych i opłacania nauczania religii z budżetu państwa.