Przemyśl. Ochotnicy z całego świata jadą walczyć na Ukrainę

W swoim plecaku – jak wylicza – ma niezbędny sprzęt do przetrwania – lekkie uzbrojenie, leki, opatrunki, ubrania. Zapytany o to, czy potrafi posługiwać się bronią, odpowiada z nieskrywaną pewnością: Jestem Amerykaninem - oczywiście, że tak. To nie problem dla mnie – zaznacza pokazując na telefonie zdjęcie swojej kolekcji broni w domu. W Waszyngtonie czeka na niego żona, której fotografię ma na tapecie smartfonu. - Zostanę na Ukrainie tyle, ile potrzeba – to znaczy do zakończenia wojny - dodaje Aaron.