Artyści w Kijowie produkują barykady przeciwczołgowe. Niezwykły heroizm cywilów w Ukrainie

Grupa muzyków przekształciła swoją podziemną przestrzeń artystyczną w Kijowie w małą fabrykę produkującą kamizelki kuloodporne, barykady przeciwczołgowe i kuchenki dla ukraińskich żołnierzy i ochotników. Artyści przynależący do pozarządowej organizacji Kosmos Tabir wyremontowali podziemną przestrzeń, którą planowali wykorzystywać do organizowania różnych projektów związanych ze sztuką i nagrywaniem muzyki. Miejsce zostało oddane do użytku zaledwie tydzień przed wybuchem wojny. W związku z inwazją rosyjskich wojsk, grupa zdecydowała się zmienić przeznaczenie placówki. Jeden z tamtejszych artystów, Anton Felemeniuk, w rozmowie z agencją Associated Press przekazał, że wszystko zaczęło się od robienia małych barykad przeciwczołgowych. Obecnie ci ochotnicy-amatorzy są już w stanie wykonać pełnowymiarowe barykady. W ciągu pierwszych dwóch tygodni wojny muzycy wyprodukowali ok. 150 barykad przeciwczołgowych. Następnie zajęli się produkcją kamizelek kuloodpornych. Zaczęli od spawania i szlifowania metalowych płyt ochronnych, a później przeszli do szycia kamizelek. - Walczymy tu nie o wolność, ale o istnienie. Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałam, do tego miejsca. Czuję się tu wartościowa - stwierdziła Svitłana Dolbyszewa, kijowska artystka.