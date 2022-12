Przełom ws. miliardów dla Polski? Zaskakujące wyniki sondażu dla WP

- Mówić, że oddaliśmy więcej władzy do Brukseli niż poprzednie ekipy, to kompletne nieporozumienie. Jak pan minister chce, to mu to dokładnie wytłumaczę - mówił w poniedziałek w Gdańsku Morawiecki. - Zjednoczona Prawica to duży namiot łączący różne poglądy. Mamy głosy skrajnie eurosceptyczne, radykalne, ale mamy też opinie realistyczne - dodał.