Przełom nadejdzie w lutym. Ekspert nie ma co do tego wątpliwości

Według ostatnich spekulacji to na przełomie stycznia i lutego ma dojść do rozmów pokojowych między prezydentem USA a Władimirem Putinem. Dopiero w dalszej kolejności mają zostać omówione działania z Kijowem. W programie "Newsroom WP" analityk wojskowy ppłk rez. Maciej Korowaj ocenił, że wszystko wskazuje na to, że to właśnie w lutym doszło do rozmów między Wołodymyrem Zełenskim a Putinem. - Kwestia czy to będzie spotkanie, czy to tylko rozmowa telefoniczna. Chodzi o sam impuls do przyspieszenia zmian związanych z negocjacjami. Myślę, że luty będzie takim czasem, kiedy będą miały miejsce jakieś rozmowy, które nadadzą rytm całemu procesowi. Czy on będzie trwał rok, miesiąc czy dzień? W tej chwili jest to trudne do stwierdzenia, natomiast wszystko wskazuje właśnie, że w lutym może być ten impuls - ocenił analityk wojskowy. Jednocześnie Korowaj zwrócił uwagę, że najpierw musiałby zostać zniesiony obowiązujący w Ukrainie ustawowy zakaz negocjacji z Putinem.